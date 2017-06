Balingen Bach-Kantate in der evangelischen Stadtkirche

Die Sänger werden begleitet vom Kammerorchester Balingen. Sopransolistin ist Carla Thullner. Die weiteren Solopartien übernehmen Cornelia Lanz und der Tenor Marcus Elsässer.

Johann Sebastian Bach hinterließ mehr als 300 Kirchenkantaten für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahrs. Beinahe an jedem Sonntag waren diese im Gottesdienst in der Thomaskirche in Leipzig zu hören. In der Balinger Stadtkirche erklingt nun an diesem Sonntag dieses freudige und anspruchsvolle Werk für Chor, Orchester und Solisten.

Drei Trompeten und Pauken lassen eine besonders festliche und feierliche Stimmung entstehen. Ein prächtiges und virtuoses Orgelsolo eröffnet das Werk, der Chor folgt mit einem dichten vierstimmigen Satz. Auch in der konzertanten Altarie "Halleluja, Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen" ist die Orgel solistisch zu hören.