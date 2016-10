Balingen Baby-Boom in Balinger Klinik

Balingen.Nach knapp einem Jahr am Standort Balingen zieht die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe des Zollernalb-Klinikums eine zufriedene Zwischenbilanz. Fast 1000 Kinder kamen in den vergangenen Monaten zur Welt, rund 3100 Patientinnen wurden behandelt.

Der Umzug der Frauenklinik im Herbst 2015 von Albstadt nach Balingen war eine große Herausforderung für das ganze Team. Jedoch bieten, wie Chefärztin Julia Klenske es formuliert, "wichtige Entscheidungen auch große Chancen". Das habe sich im vorliegenden Falle gezeigt, so Klenske.

Fast 1000 Kinder sind in den vergangenen zwölf Monaten nach dem Umzug der Abteilung des Zollernalb-Klinikums zur Welt gekommen – die Tendenz ist weiter steigend. So viele Geburten binnen eines Jahres gab es an keinem der Standorte in den vergangenen 20 Jahren. Die höchste Geburtenzahl ist noch im Jahr 1996 in Balingen vermerkt: 833.