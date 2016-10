Balingen B2 holt sich zweiten Platz bei Landespreis

Stuttgart (wus). Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium und die L-Bank haben dem Unternehmen mit Standorten in Balingen, Binsdorf, Rosenfeld und Rottweil den zweiten Platz beim Landespreis für junge Unternehmen zuerkannt. Die Auszeichnung ist mit einer Prämie in Höhe von 30 000 Euro verbunden. Die drei Geschäftsführer von B2, Sabine Franz, Stefan Schopf und Maximilian Bess, nahmen den Preis im Neuen Schloss in Stuttgart in Empfang. Sie sehen damit das Konzept bestätigt, mit dem sie ihr Unternehmen vor zehn Jahren gegründet haben: Ökologische und regionale Erzeugung sowie fairer und transparenter Umgang mit Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden sind dessen Grundlagen. Die Laudatio auf die Preisträger hielt Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Vor Ort gratulierten Landrat Günther-Martin Pauli und Geislingens Bürgermeister Oliver Schmid. B2 hat sich gegen mehr als 600 Unternehmen aus Baden-Württemberg durchgesetzt.