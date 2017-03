Balingen Auto-Team feiert neuen Standort

Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, von 10 bis 10 Uhr präsentiert der Hyundai-Vertragshändler aktuelle Hyundai-Modelle an seinem fünften Standort nach Rosenfeld, Ammerbuch-Entringen, Herrenberg und Balingen. Die Gäste werden dort mit Sekt begrüßt, das Event-Team von Hyundai sorgt für Unterhaltung, der Mofa-Club "Neiberroggs" für Getränke und der "Food Truck" für Gegrilltes. Am Sonntag dürfen sich Kinder schminken lassen.