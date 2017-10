Balingen Auto-Schau: erster Gang ist eingelegt

Kuratorin Vogel betritt mit dem Konzept kein Neuland: Eine ganz ähnliche Schau betreut sie aktuell in der Kunsthalle Emden. Dort zeige sich, dass das Konzept neue Besuchergruppen anziehe. SPD-Stadtrat Georg Seeg berichtete, er habe die Schau in Emden im Sommer gesehen – und sich gedacht: "Das müsste auch in Balingen gezeigt werden." In Balingen hat man mit Ausstellungen zum Thema Auto – siehe "Carrera & Co." 2012 in der Zehntscheuer – bereits sehr gute Erfahrungen gemacht.

Manfred Seeger wertete das Konzept als "guten Schritt, die Kunstausstellungen in Balingen neu zu positionieren". Werner Jessen (Freie Wähler sagte, er sei "fasziniert" und überzeugt, dass das den Nerv der Menschen treffen werde; Ottmar Erath (FW) verwies darauf, dass das Konzept den Balinger viele Möglichkeiten biete, sich in die Schau einzubringen.

Kritik an der Vorgehensweise äußerten Dietmar Foth und Alexander Maute (SPD): Sie hätten sich gewünscht, dass kein quasi fertiges Konzept vorgelegt, sondern ein solches mit der Beteiligung der Balinger erarbeitet wird. Nun wird erst einmal diese Idee weiter ausgetüftelt – gern unter breiter Beteiligung: Wer sich im Arbeitskreis einbringen wolle, sei willkommen, sagte Oberbürgermeister Reitemann.