Zwei verletzte Fahrgäste, eine verletzte Autofahrerin, ein Schaden von rund 25 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in Balingen an der Ecke Steinachstraße/Schillerstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Autofahrerin die Vorfahrt eines mit elf Fahrgästen besetzen Linienbusses, der auf der Schillerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, nicht beachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Die Verletzten wurden von einem Notarzt versorgt, zwei Rettungswagen waren vor Ort. Foto: Hauser