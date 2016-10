Lange Autoschlangen haben sich am Donnerstagmorgen in Endingen gebildet. Der Grund war ein Unfall auf der Ortsdurchfahrt. Weil ein Verkehrsteilnehmer nach links in die Lehrstraße abbiegen wollte, musste ein Lastwagenfahrer halten. Dies bekam eine Autofahrerin nicht mit, weshalb sie ungebremst auffuhr. Während beim Laster nur eine Lampe kaputt ging, wurde die Frontpartie des Autos völlig eingedrückt. Die Fahrerin blieb unverletzt: Der Airbag funktionierte. Foto: Hauser