Balingen Auszeichnung an Balinger für Megapixel-Multi-Player-Spiel

Bei "Capture the Pyramide" kämpfen sich zwei Teams zu je fünf Spielern mit viel Geschick und möglichst schnell durch das überdimensionale Spielfeld. Die Spielfiguren müssen sich durch ein Labyrinth von Steinblöcken und Mauern kämpfen, um möglichst rasch zur Pyramide vorzudringen. Auf der Basis eines 3D-Laserscans wird das Spielfeld an die Gebäudefassade angepasst und mit 24 Projektoren projiziert.

Als "Spielfeld" diente im vergangenen Jahr die Fassade des Karlsruher Schlosses. "Capture the Pyramide" begeisterte dabei mehr als 400 000 Besucher. "Wichtig war, dass das Spiel für alle – egal ob Profi-Gamer oder Spieler-Laie – schnell verständlich war. Die acht verschiedenen Levels boten den Teams immer neue Herausforderungen. Viele Spieler kamen an mehreren Tagen hintereinander, um alle Levels durchzuspielen", schildert Siefert die Erfahrungen in Karlsruhe, und: "Es war unglaublich, mit wie viel Spaß und spielerischem Ehrgeiz sich die Teams unermüdlich durch die Levels bewegten. Die Begeisterung der Spieler war für uns der schönste Erfolg. Der Red Dot Award ist darüber hinaus eine tolle Bestätigung unserer Designleistung." Der Red Dot Award gilt als einer der wichtigsten Wettbewerbe der Designbranche. "Capture the Pyramide" wurde zudem mit dem "Iconis Award 2016" ausgezeichnet und für den "German Design Award" nominiert.

Andreas Siefert und sein Kompagnon Dominik Rinnhofer visualisieren mit ihrer Kresativagentur PXNG.LI einzigartige, erlebbare Multimedia-Shows. Sie konzipieren und realisieren gemeinsam mit ihrem Team eindrucksvolle Unternehmens- und Produktpräsentationen sowie kreative Konzepte für Großveranstaltungen. Interaktive Spiele für Firmen, Museen, Kunstinstallation sowie Kultureinrichtungen begeistern das Publikum weltweit seit vielen Jahren. Derzeit arbeitet das Team unter anderem an fünf Installationen für die neu gestalteten Bereiche des Nationalmuseums für Naturgeschichte Luxemburg.