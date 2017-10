Balingen Austausch soll intensiviert werden

Die Einladung wurde am Sonntagmorgen bei der Arbeitsbesprechung im Rathaus wiederholt. Bürgermeister Patricvk Marengo regte zur Neueröffnung ein gemeinsames Konzert der Jugendmusikschulen an. Im kommenden Jahr werde der Gegenbesuch in Balingen ganz im Zeichen von 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs und 40 Jahre Partnerschaft stehen. Zudem schlug er Praktika für Jugendliche vor – im Rathaus, im Tourismusbereich und im Reitzentrum. OB Reitemann bot im Gegenzug Praktikumsplätze in Balinger Unternehmen und im Rathaus an und betonte, dass der Schüleraustausch ausgebaut werden soll. Neue Kontakte wollten zudem der Lions Club und der Bridge-Club knüpfen.