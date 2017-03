Zollernalbkreis (gu). Ein "kleines Problem" kündigte Landrat Günther-Martin Pauli zu Beginn der Kreistagssitzung am Montagabend an: Es werde heute mit der Verständigung entwas schwierig. Nicht etwa, weil mit der Regiostadtbahn ein heißes Thema auf der Tagesordnung stand. Sondern, weil aus den meisten Tischgeräten der Sprechanlage die Akkus geklaut worden seien, "ein ganzer Korb voll", und somit eine "normale" Verständigung nicht mehr möglich sei. Aber man habe zwei Handmikrofone bereitgestellt. Und Letztere wurden dann auch in Anspruch genommen.