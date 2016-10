Balingen Aus der Traum von Transparenz

Zollernalbkreis. Noch am Tag vor der Sitzung hatte Dietmar Foth den Antrag der FDP-Fraktion eingebracht, in Zukunft "in der Regel" öffentlich vorzuberaten. Auch SPD-Kreisrat Friedrich Klein warb einmal mehr für den Antrag seiner Fraktion, der in die gleiche Richtung zielte. Er wolle für seine Argumente nicht "uralte Sitzungsprotokolle wälzen", sagte er. Aber öffentliche Vorberatungen seien ein "wesentliches Element der Demokratie". In der Vorberatung werde viel lebendiger diskutiert, und der Bürger und Wähler habe schließlich das Recht, "zu erfahren, wer wie argumentiert hat".

Helga Zimmermann-Fütterer (SPD) erinnerte daran, dass man jahrzehntelang öffentlich vorberaten habe, ohne das Wort "Vorberatung" in die Sitzungsunterlagen zu schreiben: "Es ist einfach verhandelt worden, und ich habe den Landkreis im Balinger Gemeinderat immer als vorbildlich gepriesen."

Dass die neue Landkreis- und Gemeindeordnung es jetzt ins Ermessen des Kreistags oder des Gemeinderats stellt, ob in den Ausschüssen öffentlich oder nichtöffentlich vorberaten wird, machte die Entscheidung nicht gerade einfacher.