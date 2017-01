Balingen Aufgaben der Feuerwehren wachsen stetig

In seinem Ausblick kündigte der Kommandant einen weiteren Ausbau der guten Jugendarbeit sowie die Teilnahme je einer Gruppe an den Wettbewerben für das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze an. Mit Simon Jäckle und Tobias Weisser werden in Kürze zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihre Grundausbildung für den Eintritt in die aktive Wehr beginnen.

Den anwesenden Oberbürgermeister Helmut Reitemann, Ortsvorsteher Wolfgang Schneider und die Stadt- und Ortschaftsräte erinnerte der Kommandant an die dringend erforderlichen Verbesserungen bei der räumlichen Unterbringung. Probleme gebe es auch durch die immer wieder zugeparkte Ausfahrt für die Einsatzfahrzeuge bei Veranstaltungen im Feuerwehr- und Vereinsheim sowie durch Besucher des Friedhofs. Reitemann sagte in seinem Grußwort Unterstützung für die räumlichen Verbesserungen zu.

Marc Naschke folgt als Kassenprüfer auf Michael Hartmann

Den Bericht des erkrankten Jugendgruppenleiters Jannik Schulze hat Florian Völkle vorgetragen: Bei 20 Übungsdiensten war für die Jugendlichen auch die Pflege der Kameradschaft wichtig.

Bei den Wahlen wurde Frank Espenlaub als Kommandant bestätigt. Marc Naschke wurde als Kassenprüfer für den ausgeschiedenen Michael Hartmann gewählt. Florian Völkle übernimmt das Amt des Jugendgruppenleiters von Jannik Schulze, als Stellvertreter wurde Markus Hinz bestätigt. Als Jugendsprecher werden Tom Merkel und Melvin Kljajic die Interessen der Jugendlichen im Abteilungsausschuss vertreten. Hanna Klaiber wurde zur Schriftführerin der Jugendfeuerwehr gewählt.

Stadtbrandmeister Joachim Rebholz bedankte sich für den Einsatz der Abteilung und das sehr gute Miteinander und überreichte die Urkunden zur Beförderung von Maurice Leeb zum Feuerwehrmann. Christian Beilharz und Timo Reber ernannte er zu Hauptfeuerwehrmännern, den stellvertretenden Abteilungskommandanten Bernd Hahn zum Hauptlöschmeister.

Anerkennung in Form eines Kinogutscheins erhielten jeweils die Jugendlichen Tom Merkel, Jonathan Hahn, Dennis Kollmann, Tobias Weisser und Tobias Hettinger für lückenlose Teilnahme an den Übungsstunden. Dafür wurden auch neun aktive Wehrmänner belobigt.