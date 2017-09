Balingen Auf Kirchplatz soll Zentrum Buhren folgen

Dass Buhren aufgehübscht werden soll, ist bereits seit längerer Zeit Wunsch des Ortschaftsrats. Nach dem Wiederaufbau der katholischen St.-Paulus-Kirche und der Anlegung des neuen, schmucken Kirchplatzes wäre es der nächste logische Entwicklungsschritt. Das Herz Frommerns, in Nachbarschaft zur Schule und mit zahlreichen Einzelhändlern, könnte eine Aufwertung gut vertragen.

Aber auch andere Vorhaben brennen den Frommener Ortschaftsräten auf den Nägeln: So soll der Zugang zum Dürrwanger Friedhof barrierefrei gestaltet werden; in jüngster Zeit hatte es deswegen mehrfache Anfragen von Bürgern an das Gremium und an Ortsvorsteher Stephan Reuß gegeben. Rund um das Frommerner Feuerwehrhaus soll zudem die Außenanlage erneuert werden. Geld soll außerdem für die geplante Dirt-Bike-Strecke fließen, für ein neues Buswartehäuschen an der Balinger Straße oberhalb des Sportplatzes sowie für die Erneuerung der Schalksbachbrücke, die vor etwas mehr als zwei Jahren von bisher unbekannten Übeltätern demontiert worden war.

Aus Mitteln des Ortschaftsrats sollen zwei weitere Projekte angegangen werden: In Frommern, Dürrwangen und Stockenhausen ist die Aufstellung mehrerer Sitz- und Liegebänke geplant. Dort können Fußgänger künftig eine Rast einlegen und an reizvollen Stellen die Aussicht genießen.