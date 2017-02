Balingen Auf die "Kächeles" wartet Ungemach

"Die Kächeles" befinden sich als Angeklagte vor dem Narrengericht in prominenter Gesellschaft. Denn auch schon der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel, Carl Glauner, Chef der Alpirsbacher Klosterbräu, die Schauspielerin Ursula Cantieni oder die Comedy-Kolleginnen von "Dui do on de sell" haben sie sich ihre Strafen abgeholt. Im vorigen Jahr wurde der jetzige Justizminister Guido Wolf dazu verurteilt, stets gut von Dornstetten zu reden und die Narren nach Stuttgart einzuladen – Verköstigung inklusive.

Wolf wird es im späteren Verlauf der Veranstaltung auch sein, der eine Laudatio auf die "Kächeles" hält. Denn die Balinger werden zur Belohnung in der Stadthalle zu Rittern geschlagen. Vielleicht wird die Laudatio in gereimter Form erfolgen, erklärt Birger Fleck in Anspielung auf Wolfs poetische Ader und erinnert an den FDP-Landesvorsitzenden und Europaabgeordneten Michael Theurer. Dieser hatte sich für die Laudation auf seinen Nachfolger vor dem Narrengericht, Gotthilf Fischer, etwas Besonderes ausgedacht: Er sang die Lobeshymne nach der Melodie von "Auf der schwäb’sche Eisebahne".

Das Narrengericht wird vom Vogt zu Dornstetten – Jürgen Mast übernimmt diese Rolle –, König Rudolf von Habsburg – Gerhard Rommel hat diesen Part von Wolfgang Rebmann übernommen –, einem Schreiber (Christian Felchl) und einem Advokaten gebildet. In dieser Rolle wird Helmut Michels den "Kächeles" zur Seite stehen. Doch auf ihn sollten sie sich nicht zu sehr verlassen: Ihm ist es bei den vergangen 20 Narrengerichten noch nie gelungen, für die Angeklagten einen Freispruch zu erreichen.