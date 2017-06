Balingen Auf den Spuren von Fossilien und Kelten

"Sagenhaft und Geschichtsträchtig" heißt es bei der geführten Wanderung um Albstadt am Samstag, 17. Juni. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz Kälberwiese in Ebingen. Am Sonntag, 11. Juni, geht es bei einer Wanderung um "Künstler, Kelten und Kohorten". Treffpunkt ist um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz der "Wasenstube" in Weilen unter den Rinnen. Anmeldungen sind erforderlich bei Guido Burry, Telefonnummer 07427/6 90 50 oder 0160/97 53 70 03.

Weitere Informationen: www.geopark-alb.de