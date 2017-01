Balingen Arzt erlebt bittere Armut an jeder Ecke

Nitschke ist auch im Heimaturlaub unterwegs für "seine Klinik" in dem Land mit 17 Millionen Einwohnern – und trifft dabei immer wieder auf Menschen mit Herz. Wie auf die Mitarbeiterin einer Tuttlinger Firma, die eine Charge abgelaufener Speiseröhrenstents nicht in die Mülltonne warf, sondern nach Malawi schickte. "Ein Stent kostet 500 Euro", rechnet der Arzt vor. Aber: "Wenn ein Mensch wegen eines Tumors nichts mehr schlucken kann, rettet dies ein Leben." Der Mediziner gibt ein weiteres Beispiel: Medikamente, deren Verpackung eine kleine Macke haben, müssen in Deutschland entsorgt werden, obwohl sie völlig in Ordnung sind.

Schon als Kind blätterte er in der alten Villa Rössle, wo er aufwuchs, in Afrikabüchern der Jahrhundertwende, als Student reiste er nach Äthiopien. Tropenmedizin faszinierte den Familienmensch von jeher.

Balinger Arzt bildet in Hospital in Malawi auch Mediziner aus

Medizinische Fachbegriffe in der Landessprache hat er gelernt, "doch auf dem Markt Tomaten kaufen könnte ich nicht". Sein Aufgabenbereich im Hospital sind Ultraschall, Spiegelungen und Endoskopie, er bildet auch Kollegen aus. Da die Ausstattung an Geräten und Laborapparaten mit der in Deutschland nicht zu vergleichen ist, ist der erfahrene Mediziner gefragt: "Manchmal muss man genau hinschauen, um ohne Laborbefund die Diagnose zu stellen."

Und dann sind da noch die kleinen Geschichten, die für den Arzt alle Anstrengungen wett machen. Die seines Assistenten Gift – was Geschenk bedeutet – zum Beispiel. Der junge Mann war ihm zugeteilt worden, um zu putzen. Als Nitschke ihn bat, etwas zu schreiben, merkte er: Gift muss halb blind sein. Er finanzierte aus eigener Tasche die Fahrt in die Augenklinik und tatsächlich: Gift hatte auf beiden Augen minus 9,5 Dioptrien. Bei einem Heimatbesuch besorgte Nitschke eine Brille.

"Zu meinem Nachteil", wie Nitschke lachend erzählt. Denn aus dem Assistenten wurde eine Leseratte. "Inzwischen studiert er Medizin."

Das Saint Gabriel’s Hospital wurde 1953 von Weißen Vätern gegründet. Aus den bescheidenen Anfängen ist inzwischen ein Krankenhaus mit 265 Betten geworden, auf dessen Stationen drei malawische und vier europäische Ärzte sowie rund 65 Pflegekräfte tätig sind.

Jährlich werden etwa 200 000 Patienten versorgt, vom Neugeborenen bis zum Greis. Neben Malaria und AIDS sind Speiseröhren- und Gebärmutterkrebs die häufigsten Erkrankungen.

Dem Hospital ist ein Hospiz angegliedert. Die Kosten für eine Darmoperation betragen zum Beispiel umgerechnet zehn Euro – für die Malawier ein unbezahlbarer Betrag. "Jeder noch so kleine Spendenbetrag ist willkommen", so Peter Nitschke.