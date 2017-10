Balingen Artisten und Spelunken-Jazz

Balingen. Das Gastspiel findet in Kooperation mit dem Euro-Studio Landgraf statt. Die Besucher können dabei einige der besten Akrobaten und Musiker Australiens bei atemberaubenden Flug- und Radfahrmanövern in einer Live-Show erleben, die sie in die aufregende Zeit illegaler "Flüsterkneipen" zurückversetzt.

Die Show bietet ein absolut familientaugliches Programm mit ein paar waghalsigen Abstechern ins Abenteuer. "Scotch & Soda" ist Zirkus und Musik pur.

Die Show sei wie ein schmackhafter Cocktail aus fesselnden Artisten-Persönlichkeiten, Weltklasse-Zirkus und dem Herzschlag eines hämmernden Spelunken-Jazz, heißt es in der Ankündigung. Dieses Zirkus-Ereignis nehme die Zuschauer mit in ein Parallel-Universum – angesiedelt irgendwo zwischen Wanderzirkus, großer Depression und Jahrmarkt-Spektakel des 19. Jahrhunderts.