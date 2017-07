Balingen Artisten, Clowns, große Show

Die weiteste Anreise in diesem Jahr hatten die Mitglieder der Truppe Messoudi aus Australien. Die vier Brüder sollen die "beste Handstandnummer der Welt" präsentieren, das "schönste Flugtrapez Italiens" mit dem legendären dreifachen Salto-Mortale hingegen die Truppe "Flying Wulber". Die Frage, ob sich der Extrem-Klischnigger César Pindo aus Ecuador beim Verbiegen seines Körpers keine Schmerzen zufügt, kann niemand genau beantworten.

In Südamerika ist er ein Star, nicht umsonst wurde ihm von einem begeistertem Publikum der Titel "Prince of Clowns" verliehen: Erstmals tritt Clown Henry aus Venezuela jetzt in einer deutschen Manege auf.

In Albstadt sind Vorstellungen am Dienstag um 16 und um 19.30 Uhr sowie am Mittwoch um 16 Uhr; auf dem Balinger Messegelände am Freitag und Samstag um 16 und um 19.30 Uhr, am Sonntag um 11 und um 15 Uhr sowie am Montag um 16 Uhr. Tickets gibt’s zum Preis von 12 bis 34 Euro im Internet-Ticket-Shop (print@ home-ticket zum Sofortausdruck) unter www.zirkus-charles-knie.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Hotline 0171/ 9 46 24 56.