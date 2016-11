Balingen Arthrose greift durch Alter und Übergewicht um sich

In Zusammenarbeit mit niedergelassenen Orthopäden und Experten ging es um Arthose in den unterschiedlichen Gelenken. Auf die Behandlungen – in medikamentöser Form, mittels Physiotherapie oder durch operative Eingriffe – wurde jeweils näher eingegangen.

Den Anfang machte Chefarzt Daniel Baltisberger mit dem Thema Hüftgelenksarthrose. Es folgte der Albstädter Facharzt für Orthopädie Karl-Peter Bausch. Er ging auf die unterschiedlichen Arten von Gelenkverschleiß am Fuß ein, die oft schon mit einem Spezialschuh unter Kontrolle zu bekommen sei und mit denen oftmals auch Leistungssportler zu kämpfen hätten: "Problematisch sind diese Formen von Arthrose für ältere Leute, die zusätzlich auch mit Osteoporose zu kämpfen haben", gab Bausch den Besuchern mit auf den Weg.

Er ging auch auf die Behandlungsform der Arthodese ein. Dies ist eine operative Versteifung eines Gelenks, die vor allem bei schwerer Arthrose vorgenommen wird.