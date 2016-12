Balingen Arbeitsmarkt ist auch weiterhin robust

Zum Statistiktermin wurden 5920 Arbeitslose gezählt, rund 20 mehr als vor einem Monat. "Wir verzeichnen deutlich weniger Abgänge aus der Arbeitslosigkeit. Deshalb ist nach den Rekordzahlen mit den starken Rückgängen die Zahl der Arbeitslosen fast unverändert", sagt Georg Link, Leiter der Balinger Arbeitsagentur. Er rechnet damit, dass die Zahl über die Wintermonate steigen werde. Trotzdem zeige die Entwicklung die gute Verfassung des Arbeitsmarkts. Eine ähnlich niedrige Zahl arbeitsloser Menschen im November habe es zuletzt vor mehr als 20 Jahren gegeben.

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk liegt unverändert bei 3,3 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen liegt sie weiter bei 3,2 Prozent, im Zollernalbkreis bei 3,4 Prozent. Die Hauptagentur weise im Bezirk mit 2,7 Prozent nach wie vor die niedrigste Quote auf. In Albstadt mit 4,2 Prozent und in Hechingen mit 3,3 Prozent sei die Quote um ein Zehntel höher als im Oktober.

Der Arbeitslosenbestand der Schwerbehinderten sei nur leicht gesunken. Im Vorjahresvergleich sei aber ein überdurchschnittlicher Rückgang zu verzeichnen. Knapp jeder elfte Arbeitslose ist schwerbehindert. Rund 430 Schwerbehinderte seien derzeit im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet, das sind drei weniger als im Oktober und knapp 80 weniger als vor einem Jahr.