Balingen Arbeitslosigkeit im Zollernalbkreis geht stark zurück

Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur für Arbeit Balingen, der den Zollernalbkreis sowie den Landkreis Sigmaringen umfasst, liege mit weniger als 5600 Menschen inzwischen sogar deutlich unter dem niedrigen Niveau zum Ende des vergangenen Jahres. Viel früher als 2016 sei damit nach Darstellung der Agentur der zum Jahresauftakt saisonal übliche Zuwachs wieder abgebaut worden.

"Seit der ersten Auswertung im Januar ist die Zahl der Arbeitslosen in diesem Jahr um mehr als 900 zurückgegangen, allein im Mai um rund 260. Verglichen mit dem Vorjahr verzeichnet die Balinger Arbeitsagentur den viertstärksten Abbau der Arbeitslosigkeit in ganz Baden-Württemberg", stellt Georg Link, Chef der Agentur für Arbeit Balingen, erfreut fest. Besonders auffällig sei der spürbar geringere Zuwachs an Arbeitslosen: Fast 90 Menschen weniger als im Vormonat hätten im Mai ihren Job verloren, insgesamt ging die Zahl neuer Arbeitslosmeldungen um mehr als zwölf Prozent zurück. Weil andererseits viele Menschen ihre Arbeitslosigkeit beendeten, sank in der Summe die Zahl der Arbeitslosen.

Zwar mussten sich in den vergangenen vier Wochen rund 1560 Menschen arbeitslos melden. Im gleichen Zeitraum konnten aber auch 1825 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.