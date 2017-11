Balingen Arbeitskreis Kunst nimmt die Arbeit auf

Mitglieder des Arbeitskreises sind bislang neben Stadthallen-Geschäftsführer Matthias Klein Vertreter der fünf Gemeinderatsfraktionen. Die Runde soll allerdings erweitert werden: "Sachverständige Bürger" – Vertreter etwa aus der Kreativszene, Galeristen, von Schulen – sollen zur Mitwirkung eingeladen werden, sagte Matthias Klein am Freitag unserer Zeitung. Davon erhoffe man sich zusätzlichen externen Sachverstand.

Die drängendste Aufgabe für die Arbeitskreis-Mitglieder liegt mit der für 2019 in der Stadthalle angedachten Austellung zum Thema Automobil auf dem Tisch. Die Konzeption war dem Gemeinderat in der Oktobersitzung vorgestellt worden (wir berichteten); Anfang 2018 soll die Entscheidung fallen, ob die Schau in Balingen stattfindet. Der Arbeitskreis soll dazu nun nach Darstellung von Matthias Klein Anregungen und Vorschläge liefern, insbesondere zur Frage, wie die hiesige Kreativszene und die Bürger in das Ausstellungskonzept eingebunden werden können und dadurch eine stärkere Verankerung der Schau in Balingen erreicht werden kann.

Darüber hinaus soll sich der Arbeitskreis grundsätzlich mit der Marke "Kunststadt Balingen" beschäftigen und Perspektiven für deren Weiterentwicklung ausarbeiten. Ausdrücklich geht es dabei nicht nur um Kunst in der Stadthalle; vielmehr soll der Blick beispielsweise auch auf die Kreativszene sowie Kunst im öffentlichen Raum gerichtet werden.