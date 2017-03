Balingen Arbeit und Verantwortung wird auf mehr Schultern verteilt

Balingen (mai). Mit der Änderung der Feuerwehrsatzung trägt der Balinger Gemeinderat nun dem Umstand Rechnung, dass das Führungspersonal der Wehren eine immer weiter steigende Zahl an Aufgaben zu leisten hat. Der Gesamtkommandant sowie die Abteilungskommandanten sollen künftig durch eine höhere Zahl an Stellvertretern entlastet werden. Der Verwaltungsausschuss hat dazu in der Vorberatung am Dienstag grünes Licht gegeben; letztlich entscheidet der Gemeinderat Ende des Monats über das Thema.