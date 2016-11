Balingen Applaus für junge Musiker

Balingen-Engstlatt. Es handelte sich um das erste Konzert, das die Jugendkapelle in ihrer 50-jährigen Geschichte in der Engstlatter Kirche spielte. Dabei erhielten die Musiker von den vielen Zuhörern lang anhaltenden Applaus.

Die musikalisch Verantwortlichen, Svenja Heim und Rainer Schmid, hatten in den vergangenen Wochen ein abwechslungsreiches Programm für diesen Abend zusammengestellt. Mit der "Stone Mountain Fantasy", einem voluminösen Werk, starteten die Jugendlichen in den Konzertabend. Es folgte der Titel "You raise me up" der Popgruppe Westlife, bei dem am Bariton Ferdinand Link und Laurin Gührs als Solisten fungierten.

Anschließend bereicherten verschiedene Blech- und Holzbläserensembles unter der Leitung von Chris Reger und Rainer Schmid die musikalische Feierstunde. Bei "Song and Dance" des belgischen Komponisten Andre Waignein war die Spielfreude der Jugendkapelle und ihrer Dirigentin deutlich zu spüren.