Balingen Anwohner melden Protest an

Belser stört sich nicht nur an der Größe der geplanten Gebäude. Er war beim Kauf von zwei Grundstücken in der Grünewaldstraße – auf einem steht inzwischen sein eigenes Wohnhaus – davon ausgegangen, dass auf der Wiese im Bereich Böcklinweg/Dürerstraße/Grünewaldstraße nur Ein- oder Zweifamilienhäuser erstellt würden. Mehrfamilienhäuser passten auch nicht zur übrigen Bebauung, ist er der Ansicht. Darüber hinaus befürchten er und seine Unterstützer, dass es Parkprobleme geben werde, wenn die Mehrfamileinhäuser mit 22 Wohnungen fertig sind.

Baudezernent Michael Wagner kann das Vorgehen Belsers nicht nachvollziehen. Denn für die Fläche beim Böcklinweg gebe es seit den 90er-Jahren einen Bebauungsplan, der damals schon eine Bebauung von zwei Mehrfamilienhäusern mit langen Baukörpern vorsah. Diese waren laut Wagner auch damals schon umstritten, wobei eine Umsetzung des Vorhabens letztlich nicht zustande kam. Zwar habe es vor einigen Jahren noch ein anderes Kozept für Einfamilien- und Doppelhäuser gegeben, aber es wurde ebenfalls nicht umgesetzt.

"An der Gültigkeit des Bebauungsplans hat sich nichts geändert", so Wagner. Daher spreche auch nichts gegen das Vorhaben eines neuen Investors, auf der fraglichen Fläche Mehrfamilienhäuser zu bauen. Den Nachbarn käme man auf die Weise entgegen, dass nicht an zwei große Baukörper gedacht sei, sondern an drei kleinere. "Dies bringt eine städtebauliche Auflockerung mit sich", verdeutlicht Wagner. Andererseits würden die Baukörper, deren Kubatur, Höhe, Geschossigkeit und Fläche nach Ansicht von Wagner vereinbar mit dem Bebauungsplan seien, noch weiter von den Anliegern weggerückt als zunächst geplant.