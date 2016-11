Balingen Antrag? Nie gestellt. Geld? Nie bekommen

Zum Teil wiesen die Zeugen auf eklatante Fehler bei den Angaben hin, die darin notiert sind. Eine russische Staatsangehörige war fast schon empört, als sie las, sie sei Angehörige der russisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft – sie sei Muslima, betonte sie mit fester Stimme. Und alle bestritten, die Angeklagte, im Landratsamt des Zollernalbkreises bis zur Kündigung allein zuständig für die freiwilligen Rückkehrhilfen, überhaupt zu kennen: "Ich habe diese Frau noch nie gesehen", lautete eine Aussage, eine andere: "Ich sehe diese Frau heute zum ersten Mal."

Die angeklagte 65-Jährige, die die Vorwürfe bestreitet, nahm diese Aussagen kommentarlos zur Kenntnis. Auch jene eines sehr speziellen Zeugen, der sich mit seiner Aussage vor Gericht womöglich richtig Ärger eingehandelt hat – und der nun zumindest ansatzweise selbst im Verdacht steht, möglicherweise an Betrügereien beteiligt gewesen zu sein.

Noch in der polizeilichen Vernehmung hatte der seit 1991 in Deutschland lebende Pakistani (Spitzname: "Happy") ausgesagt, dass er als Helfer seine Landsleute sowie auch indische Staatsangehörige bei Behördengängen unterstützt und diese auch bei der Auszahlung der bei der Angeklagten beantragten Gelder im Zusammenhang mit der Rückkehrhilfe zur Kreiskasse im Landratsamt begleitet habe. Vor Gericht belastete er die Angeklagte erneut schwer: Es sei "immer" so gewesen, dass seine Landsleute von der Angeklagten mit der Auszahlungsanordnung sowie einem Kuvert zur Kreiskasse geschickt worden seien. In das Kuvert hätten die Kassenmitarbeiterinnen dann "immer" 150 Euro gesteckt (was diese am zweiten Verhandlungstag vehement von sich gewiesen hatten – niemals hätten sie Geld in Umschläge gesteckt). Dieses Kuvert mit jeweils 150 Euro sei dann "immer" zur Angeklagten zurückgebracht worden.

Allerdings bestritt der 44-Jährige nun in der Befragung vor Gericht, jemals mit seinen Landsleuten mit zur Kreiskasse gekommen zu sein – ein eklatanter Widerspruch zur Aussage bei der Polizei, die er eigenhändig unterschrieben hatte. Der Kriminalhauptkommissar, der die Vernehmung geführt hatte und am Montag noch einmal kurzfristig als Zeuge geladen wurde, schloss Fehler bei der Aufzeichnung aus.

Was stimmt also? "Entweder Sie lügen hier, oder Sie haben bei der Polizei gelogen", kommentierte Richterin Kurz. "Ich lüge nicht, warum sollte ich", sagte dazu der Zeuge. Die Aussagen des 44-Jährigen, die die Angeklagte belasten, macht all das nicht eben glaubwürdiger.

Rechtsanwalt Karle, Verteidiger der Angeklagten, hatte den Pakistani gewarnt, er laufe in sein Unglück. Vielleicht, so Karle, wolle er "möglichst weit weg sein von der Kasse", um nicht selbst in den Verdacht zu geraten, sich Gelder erschlichen zu haben. Möglicherweise – dieser Verdacht steht gegen den Mann nun im Raum – hat er mit der Angeklagten gemeinsame Sache gemacht, vielleicht hat er die Unterschriften seiner Landsleute auf den Anträgen für die Rückkehrhilfen gefälscht.

Staatsanwalt Beiter machte sich eine Notiz und kündigte ein, ein Strafverfahren wegen Falschaussage einzuleiten. Vielleicht kommt dabei noch weit mehr ans Licht.