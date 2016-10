Balingen Angeklagter streitet sexuellen Missbrauch von Mädchen weiter ab

Wie der Vorsitzende Richter Barunovic darlegte, habe es zwischenzeitlich keine Verständigung und keine Erörterungen zwischen den Parteien gegeben.

Auf Nachhaken eines der drei Anwälte des Angeklagten räumte der Richter ein, dass es in der Berufungsverhandlung nicht nur eine Bestätigung oder eine Verschlechterung des erstinstanzlichen Urteils geben könne, wie es in einem Schreiben des Gerichts an eine in den USA lebende Zeugin geheißen habe, sondern auch einen Freispruch.

Ein solcher ist auch weiterhin Ziel des Angeklagten und seiner Rechtsanwälte, wie der Balinger Anwalt Schlichtenberger gegenüber unserer Zeitung sagte. So scheint auch eine Einigung in der BerWufungsverhandlung mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht kaum möglich.