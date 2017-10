Balingen "An Strukturwandel führt kein Weg vorbei"

Herr Lucha, Sie und Ihr Ministerium haben die Gutachten mit den verschiedenen Varianten zur Zukunft der Krankenhauslandschaft im Zollernalbkreis bereits im vergangenen Jahr geprüft. Ergebnis: Allein ein konzentrierter Neubau "auf der grünen Wiese" würde mit Landesgeldern unterstützt. Warum?

Um diese Frage zu beantworten muss ich zunächst ein wenig ausholen. Ziel der Krankenhauspolitik des Landes ist es, dass den Bürgerinnen und Bürgern in Baden-Württemberg auch künftig am richtigen Ort das richtige Angebot für eine bestmögliche medizinische Versorgung zur Verfügung steht. Das wird jedoch nicht ohne einen Strukturwandel in unserer Krankenhauslandschaft funktionieren, da die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten immer komplexer und daher immer spezialisierter werden. Darüber hinaus müssen die Krankenhäuser vielfältige Qualitätsvorgaben einhalten, von den Mindestmengen, also wie oft eine bestimmte Leistung pro Jahr mindestens erbracht werden muss, bis zur personellen Ausstattung. Zusätzlich geschieht das alles vor dem Hintergrund immer engerer finanzieller Spielräume. Es liegt auf der Hand, dass diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Krankenhausstruktur im Land haben müssen, wenn wir die medizinische Versorgung der Bevölkerung auch in Zukunft auf einem hohen Niveau halten wollen. Daran führt auch nach Einschätzung aller Fachexperten kein Weg vorbei. Vor diesem Hintergrund sowie den dem Ministerium vorliegenden Informationen aus dem Gutachten wäre eine Konzentration von Krankenhausleistungen an einem Standort grundsätzlich zu begrüßen. Zumal das Krankenhaus in Albstadt dringend sanierungsbedürftig ist.

Das heißt im Umkehrschluss: Wenn der Landkreis als Träger des Klinikums das derzeitige Zwei-Häuser-Modell beibehalten will, gibt es für notwendige Modernisierungen oder Sanierungen kein Geld aus Stuttgart?