Balingen Am Etzelbach soll Wohnquartier entstehen

Um einen nachhaltigen und angemessenen Städtebau bei hoher Wohnqualität sicherzustellen, hatte die Stadt Balingen vom Investor einen Architekturwettbewerb verlangt. Dieser Forderung sei die Denkinger GmbH aus Jungingen auch nachgekommen, die dort auf dem rund 7350 Quadratmeter großen Areal rund 75 Wohnungen auf den Markt bringen will, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Von der Firma seien 15 Architekturbüros aus Baden-Württemberg eingeladen worden, ihre Vorschläge unter Wahrung der Anonymität einzureichen. Es sind Preisgelder in Höhe von insgesamt 50.000 Euro ausgelobt.

Am Freitag tagt das Preisgericht, um aus den eingereichten Arbeiten die besten Entwürfe auszuwählen. Am Samstag und am Sonntag sind die Entwürfe in den Konferenzräumen der Stadthalle jeweils von 11 bis 17 Uhr öffentlich ausgestellt.