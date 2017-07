Balingen Alte Bekannte beim Bang Your Head Festival

Bevor Neil am Freitagabend dann aber tatsächlich auf der großen Festivalbühne steht, geben sich alte Bekannte die Ehre. Saxon etwa. Als Headliner lieferte die britische Band gestern eine gewohnt solide Show. Die Gruppe rund um Sänger Peter Byford gehört zu den gern gesehenen Dauergästen auf dem Bang Your Head, spielte vor einigen Jahren schon auf der etwas kleineren Nebenbühne in der Halle und ist auch nicht zum ersten Mal als Hauptband gebucht. Klar, dass die Fans da jeden Song mitgrölen. Ähnlich wird das wohl auch beim Auftritt von Magnum oder bei Axxis am Samstag in der Halle laufen. Das Altbewährte kommt an. In Balingen wird Tradition gelebt.

Und dennoch ist auch immer ein bisschen Zeit, denen eine Chance zu geben, die noch nicht seit Jahrzehnten zur Bang-Your-Head-Familie gehören. Killcode etwa. Die 2008 gegründete Band spielte vergangenes Jahr schon in Balingen auf der Hallenbühne, gestern folgte dann die Premiere auf der Bang-Your-Head Hauptbühne, und zwar als Eröffnungsband. Das sollte aber nicht alles sein. Am Ende betrat Horst Franz die Open-Air-Bühne, gratulierte den Musikern für ihren tollen Auftritt und verkündete: "Ich habe mich spontan dazu entschlossen, Killcode auch auf dem Rock of Ages in zwei Wochen spielen zu lassen."

Noch bis Samstag geht die Metal-Sause in Balingen. Der Veranstalter rechnet mit 10.000 bis 12.000 Besuchern an den insgesamt drei Festivaltagen. Auf zwei Bühnen spielen 40 Bands. Für den Abschluss sorgen Ex-Scorpions-Gitarrist Michael Schenker, der gleich mit drei Sängern anreist, und die schwedische Power-Metal-Band Hammerfall.

Mehr zum Bang Your Head in unserem Special.