Balingen Als Fassadenexperte nach Santa Cruz

Dort will er ab November das umsetzen, was er in der Ausbildung gelernt hat: "Ich weiß ja, wie man das Fassadensystem montiert", sagt er selbstbewusst.

Das werde aber trotzdem eine Herausforderung, weiß er: Auf den Architektenplänen sehe das alles gut aus, aber direkt am Gebäude müsse man genau hinschauen, damit alle Element passgenau nebeneinander montiert werden.

Erfahrung sammeln und den Meister machen

Eine kleine Hürde wird die Sprache sein: Weil Klink kein Spanisch beherrscht und die einheimischen Arbeiter vermutlich kein Deutsch können, muss der junge Handwerker ihnen auf Englisch erklären, wie die Technik funktioniert.

Voraussichtlich bis zum 10. Januar wird der Balinger in Santa Cruz arbeiten. Während dieser Zeit will er auch das Land kennenlernen. An Weihnachten kommen die Eltern und sein Bruder zu Besuch. Vielleicht gehe es danach nach Australien, aber konkrete Pläne habe er noch nicht. Auf jeden Fall wolle er mehr berufliche Erfahrung sammeln und später seinen Meister machen.