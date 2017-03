Balingen Als es noch Progymnasium hieß

Es sei nicht einfach gewesen, das Balinger Progymnasium zu einem Gymnasium auszubauen, erinnert sich Erbe. Wegen der überschaubaren Schülerzahlen fürchtete nämlich das Ebinger Gymnasium um seinen Bestand, wenn die Balinger Schüler dort die drei Oberklassen nicht mehr besuchten. In den mühevollen, schwierigen Verhandlungen mit dem Oberschulamt, dem Kultusministerium und den Abgeordneten des Landtags hätten sich auch die Schüler mehrfach eingeschaltet – letztlich mit Erfolg.

Der Ausbau des Gymnasiums erfolgte aber nicht in einem Schritt. Die Schüler mussten zunächst noch die erste Oberstufereife entweder in Ebingen oder in Hechingen ablegen. Schließlich gelang "das Wunder", wie es Erbe bezeichnet, in Balingen gleichzeitig zwei Oberstufenklassen einzurichten.

Stolz ist er auf einen handgeschriebenen Brief des Landtagsabgeordneten Viktor Renner, vormals Justiz- und Innenminister, der darin seine volle Unterstützung zum Ausbau der Balinger Schule zugesagt hatte. Das Schriftstück befindet sich inzwischen im Archiv des Landkreises.

Von den 20 Schülern, die im Frühjahr 1957 zum schriftlichen und am 16. März 1957 zum mündlichen Abitur angetreten waren, sind drei Mitschüler inzwischen verstorben, wie Werner Erbe berichtet: Werner Krause, der bereits vor 45 Jahren im Bodensee ertrunken ist; Hartmut Moritz starb im Jahr 2002 und Rainer Leitz 2011.

Fehlendes Interesse ein Wermutstrupfen

Schulleiter war damals Studiendirektor, später Oberstudiendirektor Fritz Bizer. Er war auch lange Jahre der Klassenlehrer, bevor er Rektor wurde. Bei der mündlichen Prüfung war auch der frühere Schulleiter des Progymnasiums Balingen, Rudolf Gauger, als Prüfer tätig.

Für Erbe ist ein Wermutstropfen, dass die Leitung des Balingers Gymnasium "leider" kein Interesse gezeigt habe, das für viele ehemalige Schüler sowie deren Eltern und für die lange Schulgeschichte "so denkwürdige Ereignis des ersten Abiturs in Balingen" angemessen zu begehen.