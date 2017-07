Balingen Als die zwei Gruppen noch strikt getrennt waren

Rechtzeitig zum großen Fest zeigte sich der teilweise neu gestaltete Außenbereich in frischem Glanz. Das Programm war sehr umfangreich. Die Hasen-, Bären- und Katzengruppe mit den insgesamt 70 Kindergartenkindern stellten ihr akrobatisches, gesangliches und tänzerisches Können unter tatkräftiger Mithilfe ihrer neun Kindergärtnerinnen unter Beweis. Sie hatten sichtlich Spaß an ihrer Darstellung und ließen sich auch von einem schweren Gewitter, das für eine längere Unterbrechung sorgte, nicht aus dem Konzept bringen.

Zudem gab es einen Luftballonkünstler, einen Clown, Kinderschminken und eine Los- und Wurfbude. Die Kindergartenkinder zeigten ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern voller Begeisterung die Räume und den großen Außenbereich.

Kindergartenleiterin Martina Sodamin ging in ihrer Jubiläumsrede auf die Geschichte des Kindergartens ein, freute sich, dass ihre damalige Erzieherin, "Tante Emma", ebenfalls anwesend war, und hatte einige Anekdoten parat. Sie erinnerte daran, dass 1967 der Kindergarten noch in die Gruppen "oberer und unterer Flecken" aufgeteilt war. "Sie waren strikt getrennt", machte Sodamin einen Ausflug in die Geschichte des Kindergartens. Mittels einer Fotoausstellung tauchten die Besucher zudem in die Historie des Kindergartens ein.