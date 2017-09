Balingen Alles zum Älterwerden

Oberbürgermeister Helmut Reitemann hielt bei der Präsentation fest, dass die vor zwei Jahren erstmals erschienenen Broschüre stark nachgefragt war. Daher sei eine Neuauflage erstellt worden.

Die Broschüre umfasst wiederum Angebote von privaten Einrichtungen wie auch von ehrenamtlichen Organisationen in Balingen. "Die überarbeiteten Informationen rund ums Älterwerden geben Pflegebedürftigen und deren Angehörigen wertvolle Hinweise zu allen möglichen Fragestellungen", so Reitemann.

Zu erhalten ist die Broschüre an der Infothek des Rathauses, in den Ortschaftsverwaltungen, im Pflegestützpunkt sowie in Arztpraxen, Apotheken und im Zollernalbklinikum.