Balingen Alles bereit für die große Rock-Bühne

Der Festival-Macher spielt dabei auf jene Nacht an, die später als "Balinger Hurricane" in die Geschichte eingehen sollte. "Alle Beteiligten haben 2005 in der Nacht des Unwetters sehr gut reagiert und zusammengearbeitet; es war für uns aber auch Anlass, ein noch besseres Sicherheitskonzept mit Polizei und Rettungskräften zu erarbeiten", so Franz. Ein Konzept, das über die Jahre immer weiter perfektioniert wurde und Vorbild für viele andere Veranstalter werden sollte, darauf ist der Rottenburger besonders stolz. "Wir sind bestens vorbereitet, die Besucher werden von den zusätzlichen Maßnahmen kaum etwas mitbekommen, nichts wird den Partygedanken stören", ist sich der 53-Jährige sicher. Der Ablauf rund ums Messegelände ändere sich nur marginal, Taschen und Tetrapacks seien auch dieses Mal zugelassen.

Traditionell wird das Balinger Open-Air-Spektakel mit einer gepflegten Warm-up-Show am Mittwoch, 12. Juli, eingeläutet. Mit einer flotten Brise aus Hamburg spielen dabei Stormworrior den melodischen Opener. Am Donnerstag zur Mittagszeit steht dann der erste Act auf der großen Open-Air-Bühne. Dort werden sich über drei Tage Bands der verschiedenen Rock- und Metal-Genres austoben und eine abwechslungsreiche Mischung servieren.

Ein gutes Billing auf die Beine zu stellen, sei dabei alles andere als einfach, meint Festivalmacher Franz: "Der Markt wird nicht einfacher, die Luft wird immer dünner". Im Bereich, den das "Bang Your Head" genretechnisch abdecke, gebe es leider nicht so viele Bands, die die musikalische Qualität besäßen und gerade auch verfügbar seien: "Und bei Bands wie Saxon haben die Protagonisten mittlerweile bereits das Rentenalter erreicht." Der mittlerweile 66-jährige Peter "Biff" Byford wird mit seiner Truppe aber als Donnerstag-Headliner zeigen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören.

Rose Tattoo geben einzige Show in Europa

Sehr freue es ihn auch, wenn er solche Hochkaräter wie Vince Neil verpflichten könne, sagt Horst Franz weiter. Die Glam-Metal-Band Mötley Crüe stand schon seit mehr als zehn Jahren auf der Wunschliste des Rottenburgers, sei aber bis dato nicht finanzierbar gewesen. Nun kommt der charismatische Frontmann endlich einmal nach Balingen und wird dabei seine ganzen Hits im Gepäck haben. Ein Wiederholungstäter ist dagegen Michael Schenker: Der begnadete Virtuose hat sich mit Klassikern wie "Lights out" und "Doctor, Doctor" unsterblich gemacht und war bereits vor drei Jahren mit seinem "Temple of Rock" in Balingen. Nun kehrt der ehemalige Scorpions-Gitarrist zurück, und zwar als Co-Headliner am Samstag. "Ein solcher Musiker hat es einfach verdient, mindestens 75 Minuten zu spielen", betont Horst Franz.

Ein weiterer Höhepunkt, nicht nur für den Festivalmacher: Rose Tattoo. Die Band sei eine der letzten großen Legenden des harten Rock’n’Roll. An einer Verpflichtung der Australier hat Horst Franz seit drei Jahren gebastelt, nun geben Sänger Gary "Angry" Anderson und seine Mannen ihre einzige Show auf europäischem Boden in diesem Jahr – in Balingen.