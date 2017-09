Balingen Alle singen "Anders als du"

Mit dem Lied "Herzlich Willkommen" wurden alle empfangen. Schulleiter Walter Lohmüller begrüßte die neuen Schüler sowie deren Eltern. Eröffnet wurde der musikalische Reigen mit dem englischen Lied "It’s so easy to say Hello" der Zweitklässler, ehe alle Schüler gemeinsam das Schullied "Anders als du" sangen. Die Drittklässler führten zudem das Stück "Froschschule" auf.

Schulleiter Lohmüller gab den Eltern noch wichtige Informationen zum Schulalltag und wie eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule aussehen sollte. Der Förderverein stellte seine vielfältigen Angebote und Veranstaltungen vor.