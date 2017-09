Balingen Albvereinler packen auf Schafberg an

Balingen-Weilstetten. Nachdem es vor zwei Jahren gerade einmal neun Helfer waren und es im letzten Jahr 15 Helfer gab, fanden sich nun insgesamt 21 Mitglieder der Ortsgruppen Weilstetten, Balingen, Hausen am Tann, Hossingen und Margrethausen am Schafberg ein, um sich zu engagieren.

Die meisten Helfer gehörten älteren Semestern an, die älteste Helferin war sogar schon 78 Jahre alt. Mit dabei war indes auch ein Junge, der seine Mutter und seine Großmutter unterstützte. Jede helfende Hand wurde gebraucht, stand doch in diesem Jahr die Wacholderheide im Fokus, die von Förster Siegfried Geiger und zwei Helfern mit Motorsägen bereits im Vorfeld gestutzt worden war. Nach maschineller Arbeit an den Vortagen stand am Samstag echte Handarbeit und leichtem Gerät an, mussten doch die abgeschnittenen Äste zusammengetragen und verbrannt werden.

Durch Ackerbau und Beweidung wurde einst eine Kulturlandschaft geschaffen. Wenn nicht dagegen gesteuert wird, meldet sich der Wald auf seinem angestammten Platz wieder zurück – was zur Folge hat, dass wertvolle und seltene Pflanzen verschwinden. "An dieser Stelle sieht man gut, wie sich die Landschaft durch Bewirtschaftung in all den Jahren verändert hat. Silberdistel. Frühlingsenzian und Habichtskräuter können hier nur überleben, wenn richtig bewaldet und gepflegt wird und die Wacholderheide nicht zu dicht wird", erklärt der Naturschutzbeauftragte Siegfried Ostertag die Intention der alljährlichen Pflegeaktion, die einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Kulturlandschaft leistet.