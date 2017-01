Balingen Ahmad Mansoor: "Möchten zeigen, dass wir loyal zum Staat sind"

Jedes Jahr am 3. Oktober findet deshalb in Balingen der Tag der offenen Moschee statt. Ende Juli hatte die Gemeinde zum "Ahmadiyya Charity Walk" eingeladen. Mehr als 2000 Euro wurden erlöst und an zwei Hilfsorganisationen gespendet (wir haben berichtet). In den vergangenen Wochen rief die Gemeinde zum wiederholten Male zu Blutspendeaktionen auf.

Deutschlandweit finden immer wieder Baumpflanzaktionen statt. Der Baum soll laut Ahmadiyya als Zeichen der Liebe, Freundschaft und des friedlichen Miteinanders stehen.

"Unser Motto lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Mit diesen vielen Aktionen möchten wir der Gesellschaft zeigen, dass wir loyal zum Staat stehen und bestens integriert sind", meint Mahmood. "Terrorismus und böse Taten haben im Islam nichts zu suchen", betont er.

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde 1889 in Indien gegründet und hat in Deutschland 40 000 Mitglieder. Die Balinger Gemeinde besteht aus rund 150 Mitgliedern. In Pakistan würden die Mitglieder als Nichtmuslime bezeichnet; die Glaubensrichtung werde von der pakistanischen Regierung nicht anerkannt. Verfolgung, Massenangriffe auf Mitglieder und Großrazzien, einhergehend mit Körperverletzungen und Eigentumsentzug, seien keine Seltenheit. Allein im Jahr 2016 seien sechs Mitglieder in Pakistan ermordet worden.