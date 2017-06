Balingen Aguardiente: "kein Jazz, aber jazzy"

Willi Pfaff und Bassist Axel Schuler haben beide rund 30 Jahre Bühnenerfahrung, die restlichen Musiker – David Decker, Holger Schuldt, Lisa Strothmann, Tamara Schätzle, Matze Brendle und Michael Hermann – erblickten gerade das Licht der Welt, als die beiden "Band-Väter" zu spielen begannen.

Pfaff ist beeindruckt, dass er als Initiator für das Projekt vor allem Musiker in den 20-ern überzeugen konnte bei einer Band mitzuwirken, die einen speziellen Musikstil mit Neuinterpretationen von Hits der vergangenen vier Jahrzehnten kreiert.

Suche nach Sängerin gestaltet sich schwierig

Das Zusammenspiel zweier Generationen begründet sich in der Entstehungsgeschichte von "Aguardiente". Willi Pfaff spielt seit 1990 Keyboard in der Balinger Band "Connexion". Als er vor einigen Jahren sein Fender Rhodes E-Piano in seinem Keller wieder ausgegraben hatte, verliebte er sich neu in das alte, aber sperrige Instrument. Bei "Connexion" hatte er aus Platzgründen keine Verwendung für das E-Piano. "Ich entschloss dann einfach, eine neue Band um das Instrument zu gründen." Eine Band, deren Stil in Richtung Jazz gehen sollte.

Die Musiker für seine Idee fehlten Pfaff allerdings. Das Projekt begann schleichend, die Suche zog sich über drei Jahre hin. In Axel Schuler war durch Zufall schnell ein Bassist gefunden. Am Schlagzeug und an der Gitarre versuchten sich bis zur aktuellen Besetzung mehrere Musiker aus der Region. "Entweder waren wir musikalisch nicht auf einem Niveau, oder die Vorstellungen waren zu unterschiedlich", erzählt Pfaff. Seit drei Jahren gibt David Decker am Schlagzeug den Takt vor, Holger Schuldt spielt Gitarre.

Am schwierigsten habe sich die Suche nach einer geeigneten Sängerin gestaltet. "Ich sprach fast jede an, die ansatzweise eine tolle Stimme hat." Doch auch hier gingen die Vorstellungen oft auseinander. Nun teilen sich gleich zwei Frauen das Mikrofon: Tamara Schätzle und Lisa Strothmann sowie Matze Brendle als männlicher Gesangspart leihen "Aguardiente" ihre Stimmen.

Da die meisten Musiker von "Aguardiente" parallel in mehreren Bands spielen, gleicht die Terminfindung für Auftritte oder gemeinsame Proben einer Art Roulettespiel. Daher steht meist nur eine der beiden Sängerinnen beim Auftritt am Mikrofon.

Bisher war "Aguardiente" live ausschließlich in Bars in Balingen zu hören. Der erste Höhepunkt steht daher noch bevor: Beim Open-Air-Festival "Still Summer" am Samstag, 12. August, im SchieferErlebnis in Dormettingen spielen die Musiker erstmals gemeinsam auf großer Bühne.