Balingen AfD ist in Brittheim am stärksten

Das beste Ergebnis holte Thomas Bareiß in Nusplingen (56,9 Prozent), das schlechteste in Albstadt (39,7 Prozent). Seine Herausforderin Stella Kirgiane-Efremidou erhielt in Albstadt prozentual die meisten Stimmen (16,9 Prozent), am wenigsten in Zimmern unter der Burg (7,7 Prozent).

Die Grünen verbesserten mit ihrem Kandidaten Erwin Feucht das Wahlergebnis: 13,1 Prozent der Erst- und elf Prozent der Zweistimmen gingen an sie. Feucht errang besonders in den Gemeinden Dormettingen (16,8 Prozent) und Dotternhausen (16,2 Prozent) viele Erst­stimmen – dort haben eventuell die Vorgänge um das Zementwerk die Stimmabgabe befeuert.

Eigentliche Gewinner im Zollernalbkreis sind jedoch FDP und AfD. Den Liberalen gelang es, ihr schwaches Ergebnis von 2013 auf 14,3 Prozent mehr als zu verdoppeln.