Balingen Ärger um Carport-Einfahrt hört nicht auf

11 Uhr am Samstag. Wieder ist die Ausfahrt dicht. Eine Bewohnerin will wegfahren, doch ein roter Polo versperrt die Zufahrt. "Dass die Leute die Einfahrt nicht sehen", sagt Bewohnerin Ingrid Mispelhorn verärgert. "Was mache ich denn, wenn ich mal schnell zu meiner Mutter nach Albstadt muss?"

Doch nicht nur Ingrid Mispelhorn ist frustriert. Die Bewohner können mittlerweile ein Lied von den Falschparkern singen. "Obwohl mein Auto zu sehen war, wurde ein Wagen direkt in der Ein- und Ausfahrt abgestellt", berichtet Irene Schindler. Ganz extrem ist die Situation samstags. "Da das Parkhaus Eyachstraße immer noch teilgesperrt ist, herrscht während der Marktzeit Chaos". Kürzlich musste sogar eine junge Frau mit ihrem Auto durch die angrenzende Wiese fahren, da sie zur Arbeit musste.

Das Kameralamt in Balingen - das älteste Gebäude der Stadt - wurde aufwendig saniert (wir berichteten). Seit etwas über einem Jahr sind die Wohnungen bezogen. In Zuge der Sanierung wurden auch Carports als Stellplätze für die Bewohner gebaut, die es vorher so in dieser Form nicht gab. Die Einfahrt zu den Carports erfolgt noch über städtische Fläche, die zuvor ein öffentlicher Stellplatz war.