Balingen "Älteste Tochter" des Pflegevereins

Balingen. Die Kirchliche Sozialstation, vor 122 Jahren gegründet, ist heute der älteste und größte mobile Pflegedienst im Kreis und beschäftigt 27 fest angestellte und drei geringfügig beschäftigte Pflegekräfte, zudem 15 Mitarbeiterinnen und eine geringfügig Beschäftigte im hauswirtschaftlichen Bereich. Diese kümmern sich um 310 Menschen in Balingen und Geislingen.

Angefangen hat alles ganz klein: Die erste Schwester kam aus dem Mutterhaus der Diakonissen in Stuttgart. In einem alten Protokollbuch wurde am 16. Juni 1894 vermerkt: "Vom Oberamtmann Filser in Balingen sind für das dortige Bezirkskrankenhaus etwa auf Martini dieses Jahres zwei Schwestern erbeten."

Zunächst kam nur eine: Am 17. Mai 1895 wird im gleichen Protokollbuch vermerkt, dass "auf 1. Mai die Gemeinde- und Bezirkskrankenpflege in Balingen zunächst mit einer Schwester" übernommen worden sei. Es war die Olgaschwester Marie Kröner, die erste "Stadtschwester" in Balingen. Die Eintragungen im Protokollbuch sind gewissermaßen die "Geburtsurkunde" der Balinger Sozialstation.