Balingen 74,4 Millionen Fahrgäste sind jährlich mit Bus und Bahn unterwegs

Bei gleichbleibenden Kosten in der Schülerbeförderung, so Pfeffer, sei es erforderlich gewesen, die Preise für die Monatskarte in Preisstufe eins um 3,7 Prozent und in den restlichen Preisstufen um 4,2 Prozent zu erhöhen. Erfolgreich wie nie zuvor sei das Jobticket: Zwischenzeitlich hätten 40 Unternehmen und Behörden mit naldo eine Vereinbarung über ein Job-Ticket für deren Beschäftigte abgeschlossen. Den Zuwachs bei den Job-Tickets beziffert Pfeffer auf 34 Prozent. Unter anderem nutzen 2300 Mitarbeiter des Universitätsklinikums Tübingen das Job-Ticket und fahren täglich mit dem öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit.

Die Tarifausdehnung an den Verbundgrenzen wurde auch 2016 weitergeführt: Seit März 2016 kann man mit dem naldo-Fahrschein vom Flughafen Stuttgart bis an den Bodensee fahren. Kooperationen mit Verkehrsverbünden aus der Nachbarschaft, Fahrradmitnahme, Semesterticket online, naldo-App und Homepage mit umfassenden Informationen für die Fahrgäste sollen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen.

Mit der 9-Uhr-Monatskarte und dem 9-Uhr-Jahres-Abo wollte der Verkehrsverbund seit Anfang dieses Jahres eine Lücke im Fahrscheinangebot schließen: Die 9-Uhr-Fahrkarten sind für die Fahrgäste gedacht, die außerhalb der morgendlichen Verkehrsspitzen unterwegs sind. Sie gelten von Montag bis Freitag ab 9 Uhr bis Betriebsschluss sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztägig. Im Vergleich zum normalen Abo und dem normalen Fahrschein sind sie deutlich günstiger. Monatskarte und Jahresabo sind übertragbar, also auch von der Familie oder von Freunden nutzbar.