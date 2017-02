Balingen 65 Meter lange Rotoren unterwegs

Begleitet werden die Tieflader von Beamten der Verkehrspolizeidirektion und der Reviere Hechingen, Balingen und Albstadt bis zur Kreisgrenze, dann übernehmen die Kollegen aus Sigmaringen.

Die Rotorblätter kommen aus Brake in Oldenburg und die Turmsegmente aus Sengenthal in der Oberpfalz. Die wöchentlich sechs Transporte werden teilweise zu Begleiteinheiten zusammengestellt und haben alle Teile geladen, die für die Windkraftanlage in Pfullendorf-Denkingen bestimmt sind.

Aufgrund der enormen Ausmaße gestaltet sich die Begleitung teilweise schwierig. Mit Transportbegleittrupps müssen Überfahrrampen an Verkehrsinseln auf- und abgebaut werden, um in andere Straßenbereiche einfahren zu können. Zusätzlich müssen vorhandene Verkehrseinrichtungen auf- und wieder abgebaut werden und dies für jeden Transport.