Balingen Suchaktion: 64-jähriger Mann ist tot

Mit einem Großaufgebot haben Polizei und Rettungskräfte in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochmorgen nach dem Mann gesucht. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann sein Haus am späten Dienstagabend verlassen. Als er nicht mehr heimkehrte, wurde er als vermisst gemeldet. Weil eine akute Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Suchaktion eingeleitet.

Nachdem die Polizeikräfte und der Rettungshubschrauber keinen Erfolg hatten, kamen auch ein Spürhund des Polizeipräsidiums sowie Flächensuchhunde des DRK zum Einsatz. Kurz vor 15 Uhr wurde der 64-Jährige tot aufgefunden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.