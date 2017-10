Balingen 49 Sportler sind im Becken

Der Wettkampf startete mit den Kindern aus den Schwimmkursen, was gleich zu Beginn für beste Stimmung sorgte. Alle jungen Teilnehmer meisterten die 16-Meter-Bahn.

Die Familienstaffel, bei der ein Kind von einem Elternteil über zwei Bahnen geschoben oder gezogen werden musste, kam bei Teilnehmern und Zuschauern sehr gut an. Dabei sicherten sich Marina und Stefanie Stengel den Vereinsmeistertitel.

Es folgten Jahrgangswettkämpfe in unterschiedlichen Disziplinen. Dabei gewannen Amelie Bacher, Simon Helber, Benjamin Bäsig, Lucy Nassall, Marcel Bauer, Katharina Froneck, Joel Koch, Tim Hilzinger, Ramona Zimmermann, Peter Rieger, Franziska Stingel, Jakob Froneck, Bianca Schwald, Joshua Bozic, Miriam Jäckle, Florian Goiser, Ronja Mattern und Stefan Hanke den Vereinsmeistertitel über 50 Meter Freistil in ihren Jahrgängen. In der Disziplin 16 Meter Freistil Beine ging der Titel an Julia Anic, Simon Helber, Benjamin Bäsig, Lucy Nassall und Marcel Bauer.