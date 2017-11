Balingen 27 500 Euro aus zwei Sparkassen-Stiftungen

Aus der Stiftung Kunst, Bildung und Kultur fließen Gelder – hauptsächlich für den Bildungsbereich – an den Förderverein der Sprachheilschule Balingen für das Spaß- und Bewegungsangebot während der Pausen in der Hausaufgabenbetreuung sowie für die Anschaffung eines Trinkwasserspenders; für die Anschaffung von Fahrradhelmen und Fahrradschlössern innerhalb der "Förderung der Integration durch Mobilität" der VABO-Klasse an der Walther-Groz-Schule Albstadt; für die Mobilisierung und Erweiterung des Ausstellungskonzepts beim Gedenkstättenverein KZ Bisingen; für die Veröffentlichung des Buchs "Zusammen sind wir Heimat!" des Caritasverbands für das Dekanat Zollern; für die Förderung der Bläserklasse an der Grundschule Engstlatt durch den Musikverein Engstlatt; für die Inszenierung des Theaterstücks "Rabe Socke" durch die Kleinkunstbühne K3 Winterlingen; für die Veranstaltung "Lichterrausch in Haigerloch" durch den Verein Haigerloch Aktiv; für das Schülerprojekt "Normandie" des Progymnasiums Rosenfeld; für die Förderung von Imkerei und Naturschutz durch die Bienenfreunde Haigerloch sowie für die Aufführung des Musicals "Kein schöner Land" durch die Realschule Winterlingen.