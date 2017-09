Balingen 187 280 Wähler können im Wahlkreis ihre Stimmen abgeben

Der erste: Das war 1949 Franz Weiß, auf ihn folgten Gebhard Müller, Walter Gaßmann sowie von 1965 an Hermann Schwörer, der die Interessen der Region bis 1994 in Bonn, der damaligen Bundeshauptstadt und Sitz des Bundestags, vertrat. Auf Schwörer folgten von 1994 bis 2002 Dietmar Schlee und von 2002 bis 2005 Tanja Gönner – und mittlerweile eroberte der damalige Youngster und immer noch junge Thomas Bareiß (42) für die CDU schon dreimal das Direktmandat.

Während es bei der Frage, ob Bareiß weiterhin der direkt gewählte Vertreter in Berlin sein wird, wenig Spannung zu geben scheint, blicken die Kandidaten der anderen Parteien insbesondere auf das Zweitstimmenergebnis am Wahlabend – allen voran Stella Kirgiane-Efremidou. Die Weinheimerin tritt zum zweiten Mal nach 2013 für die SPD an, zuletzt verpasste sie den Einzug in den Bundestag über die Landesliste nur knapp. Schafft sie es diesmal, stellt der Wahlkreis also künftig zwei Abgeordnete in Berlin? 2013 holte die SPD im Wahlkreis 17,1 Prozent der Zweitstimmen. Ein ähnliches Ergebnis könnte Kirgiane-Efremidou dieses Mal aufgrund der Platzierung auf der Landesliste für den Einzug in den Bundestag reichen.

Spannend wird es auch für die FDP: Der Partei sagen Demoskopen den Wiedereinzug in den Bundestag voraus. Bei den Wahlen 2013 hatten die Liberalen auch im hiesigen Wahlkreis ein Waterloo erlebt, waren von 21,5 Prozent der Zweitstimmen im Jahr 2009 auf 5,6 Prozent abgestürzt. Kandidat Dirk Mrotzeck hofft nun auf den Wiederaufschwung.