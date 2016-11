Balingen 18-Jähriger soll mit Bomben gedroht haben

Balingen. Der 18-Jährige aus dem Zollernalbkreis wird verdächtigt, für die Bombendrohungen gegen Bizerba im September und gegen das Balisana-Haus vor zwei Wochen verantwortlich zu sein.

Am 2. September hatte ein anonymer Anrufer angekündigt, in zwei Bizerba-Gebäuden werde es Detonationen geben. Sämtliche Fertigungs- und Schulungsstätten des Unternehmens im Raum Balingen wurden evakuiert. Sprengsätze explodierten aber nicht, und es wurden auch keine gefunden. Am 10. November hatte ein Schüler einer Bildungseinrichtung im Balisana-Haus eine SMS erhalten, dass im Gebäude eine Bombe sei. Auch das hatte sich als falsch erwiesen.

Beide Drohungen sollen auf das Konto des 18-Jährigen gehen. Der junge Mann hat laut Polizei in seiner ersten Vernehmung ein umfängliches Geständnis abgelegt.