Balingen 145 Teams buhlen um Pokale

Rund 145 Mannschaften buhlen an den drei Turniertagen auf den sechs Kleinfeldern um Tore, Punkte und Pokale. "Mit 145 Mannschaften sind wir an der Kapazitätsgrenze angelangt", sagt der Abteilungsleiter der Weilstetter Handballer, Dietmar Kipp.

Viele der teilnehmenden Vereine halten den "Füchsen" seit vielen Jahren die Treue, wie etwa die MTG Wangen, die gleich 19 Mannschaften ins Rennen schickt. 17 Teams kommen von der JSG Balingen-Weilstetten, zwölf vom HK Ostdorf-Geislingen, und je neun Mannschaften stellen die HSG Rottweil und der TSV Urach.

Zwar gibt es in diesem Jahr kein Schülerturnier am Freitagnachmittag, dennoch mangelt es den "Füchsen" nicht an Teams und Wettbewerben. Bereits am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr wird der Turnierreigen eröffnet mit dem Turnier der Freizeitmannschaften, an dem zwölf Teams teilnehmen. Nur eine halbe Stunde später beteiligen sich dann die Jung-Seniorinnen und -Senioren am Geschehen, bei denen je vier Teams zur Harzkugel greifen.